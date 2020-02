NEC heeft geen kind aan Telstar en boekt grootste uitzege ooit: 7-1

VELSEN-ZUID - NEC heeft vrijdagavond keihard uitgehaald tegen Telstar. In Velsen-Zuid boekte de dodelijk efficiënte Nijmeegse eerstedivisionist een historische 7-1 zege. Het was een evenaring van de grootste uitzege ooit (0-6), behaald in het seizoen 1963/64 tegen Limburgia, destijds een wedstrijd in de professionele tweede divisie.

Door de overwinning wipte NEC vrijdag over Telstar heen naar de negende plek op de ranglijst.

NEC kon al vroeg juichen in Velsen-Zuid. Ole Romeny, die als spits niet langer onomstreden is, kopte al in de achtste minuut bij de eerste paal raak uit een corner van Jellert van Landschoot (0-1) Romeny begon tegen Telstar als linksbuiten op de plaats van de geblesseerde Jonathan Okita. Middenvelder Zian Flemming speelde in de spits waardoor er een plek centraal op het middenveld kwam voor de 17-jarige Dirk Proper.

Simpel voorbij

Het talent begon prima maar kon ook niet voorkomen dat Telstar na een half uur spelen op gelijke hoogte kwam. Telstar-spits Reda Kharchouch, die in de winterstop nog een transfer naar Sparta zag afketsen, liep verdediger Bas Kuipers simpel voorbij en gaf de bal voor. Daar stond Elayis Tavsan vervolgens helemaal vrij om simpel af te ronden: 1-1.

Het was de eerste kans voor de thuisploeg maar NEC werd bepaald niet van de wijs gebracht door de doeltreffendheid. Drie minuten later stond het 1-3 en bij beide doelpunten speelde Flemming een hoofdrol. Eerst stelde hij Anthony Musaba in staat om simpel 1-2 te scoren en vlak daarna schoot hij een vrije trap via de binnenkant van de paal direct achter keeper Sven van der Maaten (1-3).

Flemming maakte op slag van rust ook nog 1-4 na opnieuw een combinatie met Musaba.

Rennen en vliegen

Ook na rust was het rennen en vliegen in Velsen-Zuid. Binnen vijf minuten moest NEC-keeper Mattijs Branderhorst reddend optreden na een hard schot van de opgekomen verdediger Charlie Gilmour. Aan de andere kant was het een kwartier later wel weer raak: Rens van Eijden kopte raak op aangeven van Jellert van Landschoot: 1-5.

In de slotminuut hielp Telstar-verdediger Benaissa Benamar een handje met een eigen doelpunt (1-6). Het slotakkoord kwam daarna van invaller Aijman Sellouf: 1-7.