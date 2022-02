NEC heeft genoeg aan bevlieging van Tavsan en boekt kostbare zege op Heerenveen

HEERENVEEN - NEC heeft een uiterst kostbare zege geboekt in de eredivisie. De Nijmeegse club had aan een bevlieging van Elayis Tavsan genoeg om met 0-1 te winnen van sc Heerenveen en kan handhaving nu echt ruiken.

NEC won na de winterstop nog niet in de eredivisie en ook tegen Heerenveen was het spel matig. Trainer Rogier Meijer kon niet beschikken over Wilfried Bony, die enkele weken is uitgeschakeld door de hamstringblessure die hij opliep in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de KNVB-beker (0-2-nederlaag). Rodrigo Guth en Jonathan Okita keerden ten opzichte van dat duel terug in de basis.

Heerenveen pakte het initiatief en kreeg aanvankelijk ook de kansen. NEC mocht Mattijs Branderhorst dankbaar zijn. De doelman redde op schoten van Amin Sarr, Rami Al Hajj en kwam ook als winnaar uit een één op één-duel met Milan van Ewijk.

NEC kon er behoudens een kopbal van Rodrigo Guth uit een hoekschop niets tegenover stellen, maar kwam in de 41e minuut tegen de verhouding in op een 0-1-voorsprong. Tavsan mocht van de verdediging van Heerenveen vrij richting het strafschopgebied dribbelen en schoot de bal via de binnenkant van de paal in het doel.

Ook in de tweede helft kwam NEC er nauwelijks uit. Heerenveen drong aan en kreeg twee grote kansen. Filip Stevanovic kopte recht in de handen van Branderhorst en Sarr over. Vlak daarna was NEC dicht bij de 0-2, maar een gekruld schot van Tavsan werd ternauwernood gekeerd door Xavier Mous.

Doelpunt afgekeurd

NEC kwam in de slotfase niet echt meer in de problemen en leek de voorsprong te verdubbelen. Een vrije trap van Lasse Schöne werd door niemand aangeraakt en vloog in één keer in het doel, maar na het zien van de beelden, wat minuten in beslag nam, keurde scheidsrechter Richard Martens het doelpunt af vanwege buitenspel.

Het bleef bij 0-1 en daardoor steeg NEC ten koste van SC Cambuur naar de achtste plaats. De clubs die op dit moment op een degradatieplek staan wonnen dit weekend ook, waardoor NEC met dertig punten nog altijd een voorsprong heeft van elf punten op nummer zestien Fortuna Sittard.

Sc Heerenveen-NEC 0-1 (0-1)

41. Tavsan 0-1 Toeschouwers:

Scheidsrechter:

Geel: Haye, Van Hooijdonk (H’veen), Barreto, Van Rooij, Schöne (NEC) Sc Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Dresevic, Bakker, Woudenberg; Madsen (67. Stefanovic), De Jong (36. Tahiri), Haye; Al Hajj (67. Musaba), Van Hooijdonk, Sarr. NEC: Branderhorst; Van Rooij, Guth, Márquez, Odenthal, El Karouani; Schöne, Barreto (60. Proper); Okita (74. Duelund), Tavsan, Mattsson (60. Vet).

