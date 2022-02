NEC heeft goede hoop op meespelen Bony in bekerkraker tegen Go Ahead Eagles, Bruijn ontbreekt

NIJMEGEN - NEC heeft goede hoop dat Wilfried Bony beschikbaar is voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de KNVB-beker. De laatste formaliteiten voor een werkvergunning voor de spits worden afgerond.

Teammanager Muslu Nalbontoglu schat de kans dat Bony op tijd speelgerechtigd is voor de kraker tegen Go Ahead Eagles op fifty-fifty. Trainer Rogier Meijer klinkt zelfs nog iets optimistischer.

,,De kans wordt steeds groter dat Bony er bij is tegen Go Ahead Eagles”, zegt Meijer. ,,Ik heb er een goed gevoel over. Het zou heel mooi zijn als hij beschikbaar is, want hij voegt echt iets toe aan het efltal.”

NEC wacht nu al twee weken op de werkvergunning voor Bony. De Nijmeegse club vroeg die op 26 januari aan toen ze de Ivoriaan na twee trainingsdagen contracteerden tot het einde van dit seizoen. Bony kon afgelopen zaterdag niet meedoen in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1) in de eredivisie.

Quote Niemand krijgt rust, iedereen wil er in een kwartfina­le bij zijn Rogier Meijer, Trainer NEC

Vet

,,Ik denk dat Bony wel een impact had kunnen maken in de slotfase tegen PEC toen we tegenover tien man kwamen te staan”, stelt Meijer. ,,Hij is in fysiek opzicht nog niet zo ver dat hij negentig minuten kan spelen, maar in sommige wedstrijden kan hij ons wel enorm helpen door zijn balvastheid en aanwezigheid in de zestien.”

NEC mist tegen Go Ahead Eagles sowieso Jordy Bruijn, die een bovenbeenblessure opliep tegen PEC Zwolle, en Javier Vet, is geschorst. Dirk Proper, die tegen PEC Zwolle ontbrak door een blessure, is weer fit. Ivan Márquez keert terug van een schorsing.

,,Er zullen tegen Go Ahead Eagles een aantal andere jongens in de basis starten”, vertelt Meijer. ,,Maar rust krijgt niemand. Iedereen wil er in een kwartfinale bij zijn. Vukovic gaat keepen, omdat we die afspraak met hem hebben gemaakt en hij het in de vorige bekerwedstrijden uitstekend heeft gedaan.”

Quote Het is in elk geval duidelijk dat het voor ons een unieke kans is om de halve finales te bereiken Rogier Meijer, Trainer NEC

Publiek

NEC won eerder dit seizoen in de eredivisie met 0-2 van Go Ahead Eagles. De ploeg van Meijer staat op de negende plaats ook hoger op de ranglijst dan het team van Kees van Wonderen, dat de dertiende plaats bezet.

,,Dat we al hebben gewonnen van Go Ahead zegt me weinig”, aldus Meijer. ,,De beker is altijd een wedstrijd op zich. De vorm van de dag zal bepalend zijn. Het is in elk geval duidelijk dat het voor ons een unieke kans is om de halve finales te bereiken.”

NEC-Go Ahead Eagles begint donderdag om 19.00 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Er is voor het eerst publiek welkom in Nijmegen (ruim 4.000 seizoenkaarthouders) sinds de derby tegen Vitesse op 17 oktober.