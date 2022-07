NEC heeft interesse in transfervrije spits Dalmau

Dalmau speelt al sinds 2018 in Nederland. Hij scoorde in het seizoen 2018-2019 liefst negentien keer voor Heracles Almelo en verdiende daarmee na één jaar een transfer naar FC Utrecht, dat naar verluidt 700.000 euro voor hem betaalde.

Dalmau kon die lijn bij FC Utrecht echter niet doortrekken. Hij was veelvuldig geblesseerd en belandde uiteindelijk op het tweede plan. Hij maakte in tweeënhalf jaar tijd slechts acht doelpunten.

In december tekende Dalmau voor een half jaar bij Sparta en was hij in de tweede helft van het vorige seizoen goed voor twee doelpunten in twaalf wedstrijden. Sparta had een optie om het contract van Dalmau met een jaar te verlengen, maar maakte daar geen gebruik van.

NEC is ook nog altijd geïnteresseerd in Jürgen Locadia. De Nijmeegse club heeft de 28-jarige spits een riant salaris aangeboden, maar Locadia overweegt zijn opties. De oud-PSV’er is eveneens clubloos, nadat zijn contract bij het Duitse VfL Bochum niet werd verlengd.

NEC is naarstig op zoek naar een extra spits. Trainer Rogier Meijer kan in de punt van de aanval op dit moment alleen over Pedro Marques beschikken. De Portugees, die deze zomer transfervrij werd overgenomen van Sporting Lissabon, overtuigt nog niet in de voorbereiding.