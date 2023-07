NEC heeft met multifunctionele Gonzalez volgende versterking bijna binnen

NEC scoort vijftien keer in eerste oefenduel, versterkin­gen maken meteen hattrick

NEC heeft er in de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op dit seizoen lustig op los gescoord. De Nijmeegse club won in Druten met 0-15 van tweedeklasser DIO’30. Enkele versterkingen maakten meteen een hattrick.