NEC heeft nieuwe linksback binnen: Leroy Labylle

Labylle, die werd gepresenteerd bij Chocola Belga in het centrum van Nijmegen, lijkt verzekerd van een basisplaats. Hij is de enige linkerverdediger in de selectie van NEC.

De verdediger had in Venlo nog een contract voor een jaar. De hoogte van de transfersom die NEC voor hem heeft betaald is niet bekend gemaakt. Labylle: ,,Bij VVV was ik kansloos op een basisplaats. NEC heeft een goede staf, een mooi stadion en goede supporters. Ik heb met de trainer gesproken over hoe hij wil spelen. Heel interessant. Ik wil hier weer plezier in voetbal hebben.’’