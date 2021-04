NEC heeft play-offs zo goed als binnen na historische zege bij Jong Ajax

AMSTERDAM - NEC is zo goed als zeker van de play-offs. Na de 1-0 overwinning vrijdagavond bij Jong Ajax, de eerste ooit in Amsterdam, is de voorsprong met nog drie duels te gaan negen punten op Roda JC, de nummer acht van de eerste divisie die bibberend naar de strijd om de vierde periodetitel kijkt.

NEC werkt zo, ondanks de uiterst zwakke serie eerder deze maand, alsnog in alle rust toe naar de vierde play-offs op rij. De druk op NAC-thuis en Go Ahead Eagles-uit is met de zege bij Jong Ajax verdwenen. Zo zijn de krakers tegen de concurrenten voor NEC slechts proefexamens voor de play-offs in mei.

Die nacompetitie moet eindelijk een keer succesvol worden voor NEC. Na de degradatie via de playoffs uit de eredivisie in 2017 volgde de jaren erna nacompetitieflaters tegen RKC en FC Emmen. Met drie overwinningen op rij in mei kan de Nijmeegse equipe die schandes enigszins wegpoetsen.

Bij NEC, dat muurvast staat op de zesde plek, is nu alles gericht om het fit krijgen van de selectie voor de kwartfinale in de play-offs, op zaterdag 15 mei. Dat bleek ook op De Toekomst bij Jong Ajax. De licht geblesseerden spelers waren gespaard. Opnieuw ontbraken sterkhouders Jordy Bruijn en Rens van Eijden en Norbert Alblas, Kevin Bukusu en Thibo Baeten waren ook afwezig.

Wanhopen met de waslijst aan blessures hoeft Rogier Meijer niet. Zo deed Terry Lartey Sanniez het opnieuw uitstekend als centrale verdediger. Jonathan Okita, de andere invalkracht, versierde de tweede gele kaart van Jong Ajax-back Neraysho Kasanwirjo een kwartier voor tijd. Al eisten niet de vervangers in Amsterdam de hoofdrol op: dat deed Dirk Proper. De controleur was de draaischijf op het Nijmeegse middenveld.

Hoewel NEC onder leiding van Proper puik positiespel liet zien tegen de technisch begaafde Amsterdamse beloften, hadden de Gelderse gasten een hoekschop nodig om te scoren. Niet voor het eerst dit seizoen. Het kopdoelpunt van Edgar Barreto in de 34ste minuut, na een voorzet van clubtopscorer Elayis Tavsan, was alweer de twaalfde (!) rake corner dit seizoen. Alleen Cambuur en Almere City scoorden vaker uit een hoekschop. Tekenend: veteraan Barreto maakte al zijn drie doelpunten uit een hoekschop.

Scoren uit veldspel had tegen Jong Ajax 0verigens ook gekund. Zo faalde Tavsan in de openingsfase oog in oog met Daan Reiziger. De doelman van Jong Ajax was niet de enige keeper die uitblok. Bij NEC stond Mattijs Branderhorst zijn mannetje. Hij sleepte met enkele reddingen zijn ploeg er doorheen waadoor de ploeg van Meijer een historische zege boekte in Amsterdam. Na twee nederlagen en twee gelijke spelen was het dus eindelijk raak.

