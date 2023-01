NEC heeft vertrouwen in stunt tegen Ajax: ‘Maar het was misschien beter geweest om voor de kerst tegen ze te spelen’

NEC lijdt opnieuw miljoenen­ver­lies: ‘17 oktober 2021 is een zwarte dag’

NIJMEGEN - NEC heeft over het seizoen 2021-2022 een nettoverlies van 3,2 miljoen euro geleden, zo blijkt uit het jaarverslag van de Nijmeegse club. De rode cijfers zijn met name het gevolg van het instorten van het uitvak in De Goffert.

