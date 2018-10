NEC herpakt zich met overtuigende zege op Telstar

NEC pakte in de drie duels voor het bezoek aan Telstar slechts één punt. De Gier koos tegen Telstar weer voor zijn aanvallende systeem met Anass Achahbar achter spits Sven Braken. In die formatie kenden de Nijmegenaren een droomstart in Velsen-Zuid. Na vijf minuten lag de bal er al in voor NEC. Leroy Labylle gaf de bal vanaf de linkerkant voor. Jonathan Okita nam aan, wurmde zich met een gelukje langs een verdediger en schoot raak in de verre hoek: 0-1.



Na de openingstreffer volgde een helft waarin NEC heer en meester was, iets dat dit seizoen nog niet vaak gebeurde. De Nijmegenaren kregen het alleen niet voor elkaar om de score uit te breiden. Zo verprutste de verder sterk spelende Ole Romeny een counterkans na doorkoppen van Braken en werd een voorzet van de jongeling even later door een Telstar-been verwerkt tot corner. Jonathan Okita miste net een pass van Braken miste om er 0-2 van te maken. De spits van NEC zorgde zelf ook nog bijna voor de tweede Nijmeegse goal na een dieptepass van Labylle. Keeper Jeroen Houwen lag toen in de weg.