NEC herpakt zich met overtuigende zege op Volendam

Het in crisis verkerende NEC snakte na de nederlaag bij RKC van vorige week (1-0) naar een overwinning. Een onrustige week ging aan het duel met FC Volendam vooraf, waarin het ging over Ole Romeny, die door De Gier tegen RKC al in de rust voor straf werd gewisseld, en Kevin Jansen, die na een interview met De Gelderlander werd teruggezet naar Jong NEC. Mede door blessures en schorsingen koos De Gier tegen Volendam weer voor Anass Achahbar achter spits Sven Braken.

Braken kreeg tegen Volendam al heel vroeg een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Een voorzet vanaf de linkerkant van Jonathan Okita belandde via Volendam-verdediger Robin Schouten tegen de paal en Braken haalde vervolgens uit toen de bal weer het veld in rolde, maar schoot hard naast. De bezoekers lieten zich daarna wat meer zien. Cas Peters schoot voorlangs en Nick Doodeman werkte een vrije trap naast het doel.

Belabberde reeks

Het was merkbaar dat NEC zonder veel vertrouwen speelde na de belabberde reeks van de afgelopen weken. De Nijmegenaren waren slordig en maakten een chaotische indruk. Daar profiteerde Volendam van toen Anthony Berenstein vanaf links een voorzet gaf. Mathias Bossaerts en Josef Kvida tastten mis en Boy Deul tikte bij de tweede paal raak. De gelijkmaker liet echter niet lang op zich wachten. Rens van Eijden onderschepte de bal bij een aanval van Volendam en speelde Leroy Labylle aan, die met een scherpe dieptepass op Okita een counter inleidde. De vleugelspeler kreeg de bal met een gelukje mee en rondde beheerst af: 1-1.

In de tweede helft maakte NEC al snel korte metten met de Volendamse hoop. Brahim Darri greep in die fase zijn kans. De aanvaller zat al weken op de bank en begon weer eens in de basis. Voor de 2-1 kwam NEC nog wel goed weg toen keeper Oliver Zelenika moeite had met een schot van Kevin Visser. Daarna sloeg de thuisploeg toe. Darri ontving de bal van Okita, snelde naar de rechterkant en schoot raak.

Darri had de smaak daarmee te pakken en liet na zijn eerste goal nog iets moois zien, opnieuw uit een counter van NEC. Labylle heroverde de bal en leidde de aanval in. Darri bewoog zich richting het midden, ontving de bal en haalde hard uit. Keeper Mitchel Michaelis had het nakijken: 3-1. Kort daarna kwam ook aanvoerder Van Eijden op het scoreformulier. De verdediger kopte raak uit een hoekschop van Achahbar.

Daarmee had de verdediger de zege voor NEC eigenlijk al veilig gesteld, maar de Nijmegenaren wilden meer. Dat kregen ze ook via Achahbar. Eerst gingen Darri en Okita een succesvolle combinatie aan en laatstgenoemde gaf aan de linkerkant voor. Achahbar stond vrij en wipte de bal over de vallende doelman Michaelis heen: 5-1. Daarmee was de eindstand bereikt.

NEC - FC Volendam 5-1 (1-1)

26. Deul 0-1, 29. Okita 1-1, 50. Darri 2-1, 57. Darri 3-1, 62. Van Eijden 4-1, 71. Achahbar.

Scheidsrechter: Vermeiren.

Toeschouwers: 7.964.

Geel: Labylle (NEC).

NEC: Zelenika; Lartey Sanniez, Van Eijden, Bossaerts; Kvida; Dijkstra, Achahbar (80. Sabak), Labylle; Okita (80. Romeny), Braken, Darri (88. Buwalda).

FC Volendam: Michaelis; Schouten, Tol, Bäly, Betti; Visser, Deul (77. Antwi), Vlak; Doodeman, Peters (77. Ten Den), Berenstein.