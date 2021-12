NEC hoopt na winterstop met publiek te spelen, tribunes in De Goffert kunnen hersteld worden

NIJMEGEN - NEC hoopt meteen na de winterstop weer publiek te kunnen ontvangen in De Goffert. Uit onderzoek blijkt dat de mankementen aan de verschillende tribunes in het stadion hersteld kunnen worden.

Ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV concludeerde bij het onderzoeken van het deels ingestorte uitvak bij de derby op 17 oktober tegen Vitesse dat ook de overige tribunes in De Goffert niet veilig waren. Daardoor moest het stadion voor onbepaalde tijd gesloten worden voor publiek en NEC behoorde de thuiswedstrijden in een lege Goffert te spelen.

Het uitvak stortte in door de combinatie van het aantal springende toeschouwers en een fout in de berekening van de wapening bij de bouw van De Goffert. De overige tribunes, met uitzondering van de kortere elementen (acht stuks), bleken dezelfde tekortkomingen te hebben. Bovendien is de nok waarmee hogere tribune-elementen rusten op lager gelegen tribune-elementen niet geschikt als primaire draagconstructie.

Royal HaskoningDHV adviseert om de tribunes te versterken met stalen strips. Voor de gebroken plaat in het uitvak moet nog een oplossing worden gevonden. NEC gaat een omgevingsvergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), die nodig is om herstelmaatregelen uit te voeren. De Nijmeegse club gaat gebruikmaken van PAL-torens en stempels. De kosten bedragen minimaal een half miljoen euro. NEC neemt het grootste gedeelte voor zijn rekening, maar gaat nog in gesprek met de gemeente, dat eigenaar is van De Goffert.

,,De focus ligt op openstelling van het hele stadion op 15 januari, als we thuis tegen Heracles spelen”, zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. ,,Maar ook als we een deel kunnen openen, zijn we al blij. Want onze achterban heeft aangegeven dat ze ons het liefst in De Goffert zien spelen. Dit is een enorme stap naar een einde van deze verschrikkelijke periode van onzekerheid.”

NEC speelde vanwege de veiligheidssituatie in De Goffert de thuiswedstrijden tegen FC Groningen en sc Heerenveen zonder publiek. Dat was vervolgens ook het geval tegen SC Cambuur, maar dat kwam omdat vanwege de coronamaatregelen nog zeker tot en met 18 december de voetbalstadions in Nederland leeg moeten blijven. Mogelijk wordt die periode verlengd tot de winterstop.

NEC overwoog de afgelopen maanden tijdelijk uit te wijken naar een ander stadion en dacht er zelfs aan om ergens in de regio een noodstadion te bouwen, om zo alsnog publiek te kunnen verwelkomen. Dat is nu definitief van de baan. NEC komt voor de winterstop nog in actie tegen PSV (thuis), SC Cambuur (uit in de KNVB-beker), Go Ahead Eagles (uit) en Willem II (uit).