NEC hoopt tegen Heerenveen minder afhankelijk te zijn van Cillessen: ‘Hij moet niet elke week zo in de picture staan’

NIJMEGEN - NEC hoopt in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen minder afhankelijk te zijn van Jasper Cillessen. De doelman was tegen AZ de grote uitblinker aan Nijmeegse zijde en voorkwam met vele reddingen een nederlaag (1-1).

NEC werd met name in de tweede helft overklast door AZ. De Alkmaarders regen de kansen aaneen, maar stuitten telkens op Cillessen, die wel in de blessuretijd ontsnapte toen hij een schot van Tijani Reijnders losliet en Calvin Verdonk een inzet van Yusuf Barasi van de lijn hield.

,,Het is niet de bedoeling dat Cillessen elke week zo in de picture staat”, zegt NEC-trainer Rogier Meijer. ,,We hebben tegen AZ echt te veel kansen weggegeven. Dat is geen schande, want AZ is gewoon verder dan wij. Dan moet je het gelijkspel koesteren.”

,,Maar ik was zeker niet tevreden over ons spel. We raakten zeker na de 0-1 veel te snel de bal kwijt en dan is het lastig om grip op de wedstrijd te houden. We hebben wel karakter getoond door het punt over de streep te trekken. Dat doet iets met de moraal van het elftal.”

NEC kwam tegen AZ zelf amper over de eigen helft en creëerde dan ook bijna geen kansen. Dat laatste was vorige week ook al het probleem tegen FC Groningen (1-1), terwijl de ploeg daarvoor tegen FC Volendam (1-4-zege) en FC Twente (0-1-nederlaag) wel veelvuldig in scoringspositie kwam.

Momentopname

,,Ik vind dat we op dat gebied echt wel verder zijn dan vorig seizoen”, vertelt Meijer. ,,Ik zie het vooral als een momentopname. Tegen Heerenveen zal het positiespel beter moeten om tot kansen te komen. Langer de bal in bezit houden en van daaruit in de diepte lopen en ruimtes creëren. Als je niet zover komt, dan wordt het moeilijk om gevaarlijk te worden.”

NEC treft net als AZ, dat donderdag het eerste puntenverlies leed, met sc Heerenveen een tegenstander die uitstekend is begonnen aan het seizoen. De ploeg van trainer Kees van Wonderen is nog zonder verlies en incasseerde pas één doelpunt.

,,De wedstrijd tegen Heerenveen wordt voor ons weer een mooi meetmoment”, aldus Meijer. ,,Het is een gesloten ploeg, maar ze beschikken ook over een sterke aanval. Sarr en Van Hooijdonk zijn in zeer goede doen en wij moeten ze zien af te stoppen.”

sc Heerenveen-NEC begint zondag om 14.30 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. NEC mist nog altijd Philippe Sandler (niet wedstrijdfit) en Mathias de Wolf (geblesseerd) en is verder waarschijnlijk schadevrij uit de ontmoeting met AZ gekomen.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Marques, Duelund.