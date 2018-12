NEC houdt hand op de knip deze winter

Van Schaik: ,,Als we spelers verkopen of verhuren, zijn we in staat wat te doen. Dat is niet op veel plekken. Want uiteindelijk hebben we een goede selectie.’’ De algemeen directeur vervolgt: ,,We houden ons aan het budget. Als je degradeert, kom je in een uitdagende financiële situatie. We willen geen risico’s nemen op dat gebied deze winter.’’