NEC houdt knap stand bij koploper Cambuur

Met een blik op de resultaten van Cambuur in eigen huis, begon NEC op zijn hoede aan het karwei tegen de koploper. De Friezen hadden in vijf wedstrijden alle tegenstanders wenend naar huis gestuurd. De serie in eigen huis was indrukwekkend: 5-1 tegen FC Oss, 4-0 tegen Excelsior, Helmond Sport was er met 5-1 afgegaan, Go Ahead Eagles met 5-0 en alleen FC Den Bosch stapte een paar weken geleden met een 3-2 nederlaag enigszins opgelucht de bus weer in.

Met 8675 voetballiefhebbers in een bijna uitverkocht stadion deed de sfeer weldadig aan na de sfeerloze bekerwedstrijd van dinsdag bij Excelsior waar Woudestein vooral leeg gebleven was. Bij NEC had Josef Kvida de laatste test niet gehaald. De aan zijn enkel geblesseerde centrale verdediger werd vervangen door Frank Sturing. De 22-jarige voetballer uit de jeugdopleiding van NEC speelde in de eerste helft foutloos tegen Robert Mühren, de topscorer van Cambuur.

Hoog druk

Dat was knap, want achterin bij NEC kreeg gisteravond niemand de tijd om rustig een bal aan te nemen. Cambuur zette ‘hoog druk’, zoals dat heet, maar besefte al gauw dat men niet overmoedig mocht worden, omdat NEC zich er bij herhaling knap ‘onderuit speelde’. Boeiend om te zien, maar beide ploegen waren zo aan elkaar gewaagd dat je wel top moest zijn om het verschil te kunnen maken. Dat lukte niemand, waardoor er voor beide ploegen nauwelijks kansen kwamen in de eerste helft.

Dat spelbeeld veranderde na rust totaal. Cambuur voerde de druk op en NEC verzette zich met hand en tand. De Nijmegenaren konden echter niet voorkomen dat het kansen regende voor de Friezen, maar konden gisteravond bouwen op een uitstekende Mattijs Branderhorst. De doelman van NEC keepte zijn beste wedstrijd tot nu toe. De sluitpost heerste bij hoge ballen, voorkwam met katachtige reacties op de lijn bijna zekere doelpunten en werd de beste man bij NEC.

Levensgevaarlijke uitbraken

Omdat NEC aanvallend wisselde met Anthony Musaba voor Jellert van Landschoot moest Cambuur op zijn tellen passen. Zian Flemming zakte uit de spits terug naar het middenveld, waardoor de voorste linie met Okita, Romeny in de spits en Musaba aan snelheid won en voor levensgevaarlijke uitbraken zorgde. De wedstrijd bracht de toeschouwers steeds vaker naar het puntje van hun stoel. NEC vocht, beet van zich af in boeiende duels en geloofde steeds meer in een goed resultaat.