NEC houdt met hangen en wurgen stand tegen AZ en speelt dankzij Cillessen gelijk

NEC-trainer Rogier Meijer viel weer terug op Pedro Marques als spits. Hij stelde vorige week tegen FC Groningen (1-1) middenvelder Jordy Bruijn op in de punt van de aanval, maar dat pakte niet goed uit, waardoor Marques tegen AZ weer de kans kreeg.

NEC kwam niet echt tot aanvallende dadendrang. In de eerste helft was een afstandsschot van Oussama Tannane dat net naast het doel verdween eigenlijk het enige wapenfeit van de bezoekers.

AZ, dat het zonder de geblesseerde sterkhouders Vangelis Pavlidis en Bruno Martins Indi moest stellen, kon er voor rust niet veel meer tegenover stellen. Cillessen had moeite met schoten van Tijjani Reijnders en Jordy Clasie, keek een schuiver van Pantelis Hatzidiakos naast zijn doel en zag hoe Ivan Márquez, die heerste achterin, goed in de weg stond bij een inzet van Jens Odgaard.

In de tweede helft drong AZ vanaf minuut één aan, maar NEC kwam in de 54e minuut brutaal op een 0-1-voorsprong. Márquez kopte een hoekschop van Tannane schitterend in het doel via de onderkant van de lat.

NEC kon niet lang genieten van de voorsprong, want drie minuten later kwam AZ alweer op gelijke hoogte. Jens Odgaard kreeg iets te veel tijd om aan te leggen en schoot de bal van een meter of twintig snoeihard in het dak van het doel achter de kansloze Cillessen.

Vervolgens was het eenrichtingsverkeer richting het doel van NEC en regende het kansen voor AZ. Cillessen voorkwam met een aantal puike reddingen de 2-1. Zo hield hij Hakon Evjen en Reijnders van scoren af, maar had hij in de blessuretijd het geluk dat Calvin Verdonk een schot van Yusuf Barasi van de lijn hield toen hij een poging van Reijnders losliet.

NEC kwam in de tweede helft nog amper over de eigen helft. In een poging dat te veranderen liet Meijer een kwartier voor tijd Landry Dimata debuteren, maar ook de spits, die dinsdag werd gehuurd van Espanyol, kon niet voor extra aanvallende impulsen zorgen.

