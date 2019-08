NEC houdt rekening met vertrek van Okita

Dijkstra voor onderzoek naar ziekenhuis

11 augustus NIJMEGEN - De blessure van Mart Dijkstra (29) wordt nader onderzocht in het ziekenhuis. De middenvelder van NEC ontbrak vrijdag in de eerste competitiewedstrijd thuis tegen FC Eindhoven (1-2). ,,Het is nog onduidelijk wat hij precies mankeert, maar ik kan er sowieso helemaal niets over vertellen vanwege de privacywet’’, zegt François Gesthuizen.