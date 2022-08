NEC houdt voor duel met FC Groningen minuut stilte ter ere van clubicoon Tini van Reeken

NEC speelde twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen FC Volendam (1-4-zege) al met rouwbanden als eerbetoon aan Van Reeken, maar staat vrijdag dus ook in De Goffert stil bij diens dood.

Van Reeken staat te boek als een van de beste spelers in de geschiedenis van NEC. De aanvaller uit Nijmegen is na Frans Janssen topscorer aller tijden van de club.

Tussen 1957 en 1969 speelde Van Reeken in totaal 307 wedstrijden voor NEC. Hij was daarin goed voor 107 doelpunten.

In 1962 voorkwam Van Reeken dat NEC degradeerde naar de amateurs. Vijf jaar later was hij met twee doelpunten in de play-offs verantwoordelijk voor de eerste promotie naar de eredivisie van de club.