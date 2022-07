NEC houdt voor het eerst in drie jaar een open dag

NEC zakt voor eerste echte test in voorberei­ding: ‘Het is goed dat ons dit nu overkomt’

TROISDORF - NEC is gezakt voor de eerste echte test in deze voorbereiding. De harde 5-0 nederlaag in het Duitse Troisdorf tegen FC Köln liet zien dat de Nijmeegse club nog aardig wat werk heeft te verrichten.

23 juli