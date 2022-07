NEC huurt Baldursson en bedingt optie tot koop bij Bologna

Baldursson heeft bij Bologna nog een contract tot medio 2025, maar komt niet meer voor in de plannen van de Italiaanse club. Hij trainde maandag al voor de eerste keer mee met NEC.

Technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC is blij met de komst van Baldursson. ,,Baldursson is een controlerende middenvelder die de balans moet bewaken. Een technisch en tactisch geschoolde speler, die ook zonder bal hard werkt. Vorig jaar hadden we hem al op de korrel, maar door de nacompetitie waren we toen net te laat.”

Baldursson werd vorig seizoen door Bologna verhuurd aan FC Kopenhagen. Hij speelde acht wedstrijden voor de kampioen van Denemarken, waaronder in de achtste finales van de Conference League tegen PSV. Bologna nam Baldursson in 2019 over van Breidablik uit zijn vaderland. Hij kwam tot dusver tot zestien wedstrijden voor Bologna. Hij wacht nog op zijn eerste doelpunt of assist in het profvoetbal.

Baldursson heeft al negen interlands achter zijn naam staan. Hij maakte in 2020 zijn debuut voor IJsland in de Nations League tegen België. In de afgelopen interlandperiode werd hij opgeroepen voor Jong IJsland.

Voor NEC is Baldursson de vierde versterking voor komend seizoen. De club legde eerder deze zomer Oussama Tannane (transfervrij van Göztepe), Pedro Marques (transfervrij van Sporting Lissabon) en Joris Kramer (AZ) vast.

