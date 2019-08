NEC huurt middenvelder Zian Flemming van PEC Zwolle

Tom van de Looi moet wennen aan wisselval­lig­heid bij NEC

30 augustus NIJMEGEN - Volgens verwachting meldt zich voor maandagnacht als de transferperiode sluit nog een ‘nummer 10' in De Goffert. Toch draaide het middenveld van NEC vrijdagavond naar behoren in de gewonnen wedstrijd tegen Telstar. ,,Ik voel me lekker met Mart (Dijkstra, red) naast me en Jellert (Van Landschoot, red) voor me’’, klonk Tom van de Looi tevreden.