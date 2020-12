NEC-icoon Frans Janssen (65) lijdt aan COPD: ‘Een balletje trappen en we kunnen de zuurstoffles vullen’

Gelukkig. Frans Janssen (65) heeft nog niets van zijn humor verloren. Op de vraag of hij het in deze onzekere tijden veiliger vindt als fotograaf en verslaggever tijdens het interview bij hem thuis een mondkapje dragen, antwoordt de oud-voetballer van NEC: ,,Doe dat maar. Zet ik wel een muts op.” Door de telefoon klinkt die bekende hese lach.

Janssen is blij met het bezoek. De geboren Groesbekenaar lijdt al twaalf jaar aan de ongeneeslijke longziekte COPD, maar ziet, nu het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, bijna niemand meer. ,,Ik heb al tien maanden geen winkel meer van binnen gezien.”

In 2013 was hij nog zo goed hersteld dat hij zonder zuurstofflessen door het leven kon. ,,Ik zat op een longcapaciteit van 38 procent.” Janssen keerde zelfs terug als trainer in het amateurvoetbal. ,,Ik werd assistent van Martin de Winkel bij SC Millingen. We promoveerden naar de derde klasse.” Hij wil zijn rol van toen niet al te groot maken. ,,Zoveel deed ik niet hoor. Positiespel met een kleine groep. Analyseren, praten over voetbal.” Zijn ogen lichten op. ,,Maar ik vond het heerlijk, man.”