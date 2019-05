NEC in de play-offs tegen RKC na late gelijkmaker bij MVV

Guus Joppen is dé expert van NEC in de play-offs: ‘We móeten die goede reeks doorzetten’

13:59 NIJMEGEN - Guus Joppen heeft meer wedstrijden in de nacompetitie gespeeld dan Roda JC. De verdediger van NEC benadrukt dat een zege bij MVV vrijdagavond van groot belang is in de promotiejacht.