NEC in eigen huis vernederd door TOP Oss

NIJMEGEN - NEC heeft vrijdagavond in het eigen Goffertstadion een enorm pak slaag gekregen van TOP Oss: 1-5. De Nijmeegse eerstedivisionist maakte een uitermate zwakke indruk en had totaal geen antwoord op de goed uitgespeelde aanvallen van de bezoekers uit Oss.

Trainer Jack de Gier bracht geen wijzigingen aan zijn basiself aan na de gewonnen wedstrijd tegen Telstar van een week geleden (0-3). NEC had in de beginfase de controle tegen TOP, dat in een 5-3-2-formatie speelde, maar waar de Nijmegenaren tegen Telstar nog eenvoudig door de vijfmansdefensie heen voetbalden, bleek dat tegen de ploeg uit Oss een stuk lastiger.

Nauwelijks kansen

NEC creëerde nauwelijks kansen en kwam goed weg toen Ragnar Oratmangoen, door de Nijmeegse club verhuurd aan TOP, na twintig minuten uithaalde. Doelman Marco van Duin redde en in de rebound voorkwam Guus Joppen een Osse treffer van de voet van Huseyin Dogan. Tien minuten later was het alsnog raak voor de bezoekers, die toesloegen uit een goed uitgespeelde counter. Middenvelder Bryan Smeets leidde de aanval in. Via rechtsback Dennis Janssen en linksback Dean van der Sluys kreeg hij de bal terug om vervolgens af te ronden: 0-1.

NEC werd richting de rust nog wel gevaarlijk via Joppen en Robin Buwalda, maar het was TOP dat de beste kans op een volgend doelpunt kreeg. Dogan kon alleen op Van Duin af en schoot. Via het been van de keeper rolde de bal langzaam richting het NEC-doel, tot Buwalda de bal hard weg schoot. Zo stond het bij rust 0-1 en zocht de thuisploeg onder een striemend fluitconcert de kleedkamer op.

Volledig scherm Wedstrijdbeeld NEC - TOP Oss. © Joep Leenen

Wissels na rust

De Gier greep in de rust in en bracht Frank Sturing en Joey van den Berg voor Leroy Labylle en Ole Romeny, in de hoop snel voor de gelijkmaker te zorgen. Het tegenovergestelde gebeurde. TOP bezorgde de Nijmegenaren een dramatische start van de tweede helft toen een door Buwalda doorgekopte voorzet vanaf de linkerflank terugkwam bij rechtsback Janssen. Mart Dijkstra werkte de pass van de geboren Nijmegenaar en voormalig-jeugdspeler van NEC vervolgens ongelukkig in eigen doel: 0-2.

NEC had daarmee een nieuwe dreun te verwerken gekregen en herstelde zich niet. Sterker nog: de avond werd er alleen nog maar pijnlijker op voor de Nijmegenaren. Verdediger Rick Stuy van den Herik kopte na 55 minuten raak uit een hoekschop en bracht TOP op 0-3. ‘Schaam je kapot’ klonk al van de tribunes, nog voordat de vierde Osse goal viel. Een van richting veranderd schot van Dogan vloog over Van Duin heen in het doel, waarmee het ongeloof bij het Nijmeegse publiek groeide.

Fans verlaten vroegtijdig het stadion

Groepjes fans verlieten het stadion al na de 0-4, maar het grootste deel van de supporters keek toe hoe NEC ten onder ging. De ploeg deelde nog speldenprikjes uit via Achahbar en Dijkstra, maar speelde een verloren wedstrijd. Aan de andere kant ging TOP nog voor een vijfde treffer, die uiteindelijk na 82 minuten viel via opnieuw Smeets. De eretreffer was voor Jonathan Okita, mede te danken aan een fout van doelman Nick Olij.

NEC - TOP Oss 1-5 (0-1)

30. Smeets 0-1, 46. Dijkstra (e.d.) 0-2, 55. Stuy van den Herik 0-3, 60. Dogan 0-4, 82. Smeets 0-5, 84. Okita 1-5.

Scheidsrechter: Manschot.

Geel: Okita, Van den Berg (NEC), Van der Sluys (TOP Oss).

NEC: Van Duin; Joppen (60. Ndayishimiye), Buwalda, Kvida, Labylle (46. Sturing); Overtoom, Achahbar, Dijkstra; Okita, Braken, Romeny (46. Van den Berg).