NEC in Helmond door het oog van de naald

Binnen zeven minuten had Jonathan Okita al drie keer voor gevaar kunnen zorgen, maar de voorzetten van de flankaanvaller misten nog de precisie. Na 20 minuten was Mattijs Branderhorst zelfs helemaal de weg kwijt. De doelman van NEC kwam ver buiten zijn eigen strafschopgebied om een aanval van Helmond Sport te maken, maar merkte onderweg dat hij de situatie hopeloos verkeerd had ingeschat. Tibeau Swinnen was veel eerder bij de bal, maar haalde er niet meer uit dan een corner.

Van Landschoot mist

Lang bleef dat het enige gevaarlijke moment in de wedstrijd die op z’n zachtst gezegd vlak genoemd mocht worden. Jellert van Landschoot had twee pogingen van afstand, maar kreeg de bal niet tussen de palen.

Na 38 minuten zwijnde Rens van Eijden dat scheidsrechter Alex Bos de bal weigerde op de stip te leggen toen de aanvoerder van NEC in de zestien de bal tegen zijn eigen hand kopte

Musaba met perfecte steekpass

Na rust kwam NEC beter in de wedstrijd zonder echt te imponeren. Invaller Anthony Musaba brak het duel open met een perfecte steekpass op Bart van Rooij. De rechtsback had een goede voorzet in huis waar Jonathan Okita wel raad mee wist. De voorsprong was verdiend, maar acht minuten voor tijd krulde Sander Vereijken de bal van zeker 20 meter in de bovenhoek naast de kansloze Branderhorst.

Op karakter terugkomen

NEC leek kostbare punten te verspelen in de strijd om de tweede priodetitel, maar kwam zoals wel vaker dit seizoen in de ultieme slotfase op karakter terug. In de 91ste minuut bekroonde Tom van de Looi het slotoffensief met een schot in de verre hoek en vierde NEC niet veel later uitbundig de overwinning met de supporters in het uitvak.

Helmond Sport – NEC 1-2 (0-0) 60. Okita 0-1, 82. Vereijken 1-1, 91. Van de Looi 1-2

Gele kaart: Kvida, Van de Looi (NEC)

Scheidsrechter: Bos

Toeschouwers: 1200