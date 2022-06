NEC in zomer op jacht naar spits; kapitaalvernietiging dreigt met twaalf (!) aflopende contracten

Ted van Leeuwen zien ze in De Goffert niet vaak. De technisch directeur is van nature al een Einzelgänger . Maar hij kampt ook met een onwillige heup. Die maakt hem niet mobiel.

De ‘td’ is wel een ervaren rot. Hij doet zijn financiële zaken in Nijmegen met Marcel Boekhoorn, de almachtige geldschieter van NEC. En in de werkkamer van zijn eigen huis stippelt hij op sportief vlak het plan de campagne uit voor de club. Daar liggen de spelerslijstjes klaar.