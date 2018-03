NEC is de koppositie kwijt na gelijkspel tegen Cambuur

NEC liet voor het eerste in maart liggen. Eerder deze maand was de Gelderse formatie te sterk voor achtereenvolgens RKC (0-2), FC Volendam (3-0) en Jong FC Utrecht (0-2).

NEC speelde een prima eerste helft in Leeuwarden, maar verzuimde om afstand te nemen. Na missers van Steeven Langil (één op doelman Erik Cummins en één in het zijnet) en Ferdi Kadioglu (op Cummins) opende Anass Achahbar de score. De spits tikt een vrije trap van Arnaut Groeneveld van dichtbij binnen: 0-1.

In blessuretijd van de eerste helft werd NEC-doelman Joris Delle pas op de proef gesteld. De keeper redde bekwaam op een inzet van Justin Mathieu, die aan het eind stond van een flitsende Cambuur-aanval. Even eerder had spits Martijn Barto net naast gekopt. NEC was daarmee niet genoeg gewaarschuwd, zo bleek vlak na rust. Linksback Jordy van Deelen krulde de bal fraai over Delle: 1-1.