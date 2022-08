NEC is dicht bij komst van gewenste spits: club aast op Dimata

NEC heeft naar verluidt geen optie tot koop bedongen op Dimata. Hij heeft bij Espanyol nog een contract tot medio 2024.

Dimata begon zijn profcarrière in 2016 bij KV Oostende in zijn vaderland en vertrok na twaalf doelpunten in de Jupiler Pro League een jaar later voor liefst 11,5 miljoen euro naar VfL Wolfsburg. Hij kwam bij de Duitse club niet tot scoren en keerde na één seizoen terug naar België, om op huurbasis voor RSC Anderlecht te spelen.

Bij Anderlecht ging Dimata voortvarend van start met veel treffers, waardoor de club hem al snel definitief overnam. Hij verdween in januari 2019 in de lappenmand met kraakbeenletsel in de knie die hem de rest van het seizoen 2018-2019 en het volledige seizoen 2019-2020 kostte.

Marques

Dimata maakte op speeldag 1 van het seizoen 2020-2021 zijn rentree, maar kwam verder weinig aan spelen toe, waarna hij in januari 2021 werd verhuurd aan Espanyol. Hij promoveerde met de Spaanse club naar La Liga, waarop Espanyol in de zomer van 2021 de optie tot koop lichtte. Bij die club was hij in 38 duels goed voor 5 goals.

NEC was op zoek naar een spits, omdat die positie dun was bezet in de selectie. Trainer Rogier Meijer kon alleen beschikken over Pedro Marques, die veel kansen miste in de eerste drie competitiewedstrijden, en afgelopen vrijdag tegen FC Groningen (1-1) werd gepasseerd voor middenvelder Jordy Bruijn.

Dimata is de zesde versterking van NEC deze zomer. De club haalde eerder Jasper Cillessen, Oussama Tannane, Joris Kramer, Philippe Sandler en Marques. NEC bekijkt ook nog de mogelijkheden om in de laatste dagen van de transfermarkt een buitenspeler vast te leggen.