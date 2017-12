NEC is koppositie kwijt na zeperd

De Gelderse titelkandidaat verloor voor de tweede maal in tien wedstrijden punten op eigen veld. De andere keer was op 15 september tegen FC Emmen (2-2). Na die zeperd volgden zevende thuiszeges.

Slechte start

Een blunder van Pol van Boekel schudde de Gelderse formatie na een klein kwartier wakker. De arbiter gaf geen voordeel aan Mart Dijkstra wiens schot via een Helmondse hand in het doel belandde. Even later telde hij een treffer van NEC wel, toen Jordan Larsson na een paar keer kappen de bal in de verre hoek joeg. Voor rust verzuimde NEC om uit te lopen, zo faalden Ferdi Kadioglu en Larsson in kansrijke positie.