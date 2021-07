NEC is voor Iván Márquez ook oplossing van familieprobleem: ‘Kijk er naar uit om weer samen te zijn’

‘Keuze was eenvoudig’

Márquez glundert. ,,Ik ben hier pas net, maar ik voel me nu al op mijn gemak. De mensen van de club staan open voor me. Ze helpen me. Edgar al helemaal”, zegt de 27-jarige transfervrije aanwinst van het Poolse Cracovia Krakow terwijl hij Barreto uitzwaait. Een Spaans onderonsje volgt aan de rand van het veld. Andere ploeggenoten kijken of ze water zien branden.



,,Voor mij is dit een goede mogelijkheid”, vervolgt Márquez nadat Barreto de hoek om is. ,,In alles bleek dat NEC mij erg graag wilde hebben. Ik heb met de technisch directeur gesproken, met de trainer. Er gingen wel harde onderhandelingen met Cracovia aan vooraf omdat ik nog een doorlopend contract had daar.



Maar de keuze was voor mij eenvoudig. Bij NEC kan ik mijn ambities waarmaken. Spelen in de eredivisie. Met deze transfer kan ik bovendien een familieprobleem oplossen. Ook daarom is dit een mooie stap.”