NEC jaagt op vierde zege op rij zonder fitte Ondaan

Na drie duels in acht dagen gaf Meijer zijn ploeg afgelopen weekeinde een paar dagen vrij. Dat had niet alleen met de goede resultaten te maken. ,,In de anderhalve week ervoor hadden de jongens geen dag vrij gehad”, legt Meijer uit. ,,Nu komt er weer een drukke periode aan met ook nog FC Volendam maandag en TOP Oss volgende week. Het is gewoon belangrijk dat jongens fris blijven. Ook in hun hoofd.”