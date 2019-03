NEC kan derde periode ongeslagen afsluiten tegen Den Bosch

NEC verloor de laatste acht duels niet, wel speelde de ploeg vijf keer gelijk. Het ongeslagen afsluiten van de derde periode tegen Den Bosch is voor De Gier geen doel op zich.



,,We moeten van wedstrijd tot wedstrijd kijken en elke week voor de drie punten gaan. Dan kunnen we de stappen maken op de ranglijst die we willen.’’



NEC heeft de laatste wedstrijden de lijn omhoog te pakken en staat op de elfde plek in de eerste divisie. Die zou recht geven op deelname aan de nacompetitie. De doelstelling is om bij de bovenste vijf (min de beloftenploegen) te eindigen. Dan slaat NEC de eerste ronde van de nacompetitie over.