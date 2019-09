NEC kan huur Goffertstadion niet meer betalen

NEC heeft ook niet kunnen voldoen aan een betalingsregeling die eerder met de gemeente is getroffen over de periode 2014-2015. Ook toen liep de club een betalingsachterstand op. In totaal gaat het nu om 244.000 euro die nog betaald moet worden. Het college gaat er vanuit dat de club deze week met een onderbouwde reactie komt, zo is te lezen in de stukken die zijn toegezonden aan de gemeenteraad.