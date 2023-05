NEC kan play-offs vrijwel zeker vergeten na harde nederlaag tegen FC Twente

NEC heeft nog altijd drie punten achterstand op de voor de play-offs benodigde achtste plaats, die wordt gedeeld door RKC Waalwijk en sc Heerenveen. Die twee concurrenten komen later dit weekend nog in actie en kunnen de achterstand dus vergroten tot zes punten met nog twee speelrondes te gaan in de eredivisie.

Tegen FC Twente moest NEC dus zo’n beetje de laatste strohalm pakken voor de play-offs, maar die indruk wekte de club niet. De bezoekers, die in een ongewijzigde opstelling speelden ten opzichte van de pijnlijke nederlaag tegen sc Heerenveen (2-3), oogden apathisch en kwamen op alle facetten tekort.

Volledig scherm © ANP

Wel verzuimde NEC al binnen een minuut op voorsprong te komen. Lasse Schöne had de bal na een goede aanval voor het inschieten, maar hij mikte slordig naast. Daarna begon de stormloop van FC Twente, dat kans op kans kreeg.

Jasper Cillessen mazzelde eerst dat een blunder dit keer onbestraft bleef. De doelman, die de afgelopen weken een paar keer behoorlijk in de fout ging, wachtte net als in de Gelderse derby tegen Vitesse te lang met schieten, maar hij zag tot zijn opluchting dat de bal na een blok van Manfred Ugalde dit keer niet in het doel verdween.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Daarna behoedde Cillessen NEC een paar keer voor een tegendoelpunt. Hij redde fraai op een volley van Virgil Misidjan en een schot van Joshua Brenet. Na een tiental minuten ging de druk van FC Twente wat liggen en kwam NEC wat meer van eigen helft. Oussama Tannane bracht Lars Unnerstall aan het wankelen met een vrije trap en Magnus Mattsson kopte de rebound over.

NEC kwam in de 38e minuut alsnog op achterstand. Vaclav Cerny werd compleet vrij gelaten door Souffian El Karouani en kopte een voorzet van Misidjan achter de kansloze Cillessen.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde en was het andermaal eenrichtingsverkeer richting het doel van NEC. FC Twente hield de tegenstander lang in leven, maar maakte in de 61e minuut alsnog de beslissende 2-0. Misidjan mocht na een sublieme pass alleen op Cillessen af en schoot beheerst binnen.

De wedstrijd werd vervolgens tijdelijk gestaakt, omdat een FC Twente-fan bij het vieren van de 2-0 een beker bier op het veld gooide. Na tien minuten liet scheidsrechter Danny Makkelie de bal weer rollen, maar ook de afkoelingsperiode bood geen uitkomst voor NEC.

FC Twente liep in het laatste kwartier zelfs nog uit naar 4-0. Misidjan krulde de bal prachtig via de binnenkant van de paal in het doel en invaller Rickey van Wolfswinkel tikte een vrije trap van Gijs Smal binnen, waarbij Cillessen en de verdediging van NEC niet vrijuit gingen.