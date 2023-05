NEC kan play-offs vrijwel zeker vergeten na nederlaag bij FC Twente, duel tijdelijk stilgelegd door biertje op veld

NEC is mijlenver verwijderd van een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Door de harde 4-0-nederlaag tegen FC Twente kan de Nijmeegse club het vizier al bijna richten op volgend seizoen.

De meeste spelers van NEC staarden na het eindsignaal tegen FC Twente minutenlang sipjes voor zich uit. Het besef leek neergedaald dat de club de play-offs al bijna uit het hoofd kan zetten en dat alleen een falende concurrentie nog redding kan brengen.

Realistisch scenario

NEC moet vrezen dat het gat met de voor de play-offs benodigde achtste plaats later dit weekend oploopt tot zes punten. Dat is een realistisch scenario, aangezien RKC Waalwijk op bezoek gaat bij het dolende FC Utrecht en sc Heerenveen laagvlieger Excelsior ontvangt.

NEC werd door de pijnlijke nederlaag van vorige week tegen sc Heerenveen (2-3) gedwongen om te stunten tegen FC Twente. Dat moest gebeuren in een stadion waar de thuisclub dit seizoen nog niet heeft verloren in de eredivisie. Bij NEC hielden ze zich maar vast aan de winst van vorig seizoen in de Grolsch Veste (1-2).

Geen antwoord

Vrijdag was alles anders en werd de trip naar Enschede ook voor NEC een kansloze exercitie. De bezoekers hadden geen antwoord op het energieke voetbal van de thuisploeg. Opkomende backs, dynamische middenvelders, bedrijvige buitenspelers, een balvaste spits. FC Twente had het allemaal wel en NEC niet.

Toch bleef het lang 0-0 en dat was te danken aan Jasper Cillessen. De doelman, die de afgelopen weken meermaals blunderde, bracht fraai redding op een volley van Virgil Misidjan en een schot van Joshua Brenet. Hij kon in de 38e minuut niets doen aan de rake kopbal van Vaclav Cerny, die over het hoofd werd gezien door Souffian El Karouani.

Alle geluk van de wereld

Nog voor die saves had Cillessen wel bijna opnieuw de hoon van het land over zich heen gekregen. Hij had alle geluk van de wereld dat een blok van Manfred Ugalde niet in het doel belandde, nadat hij net als in de Gelderse derby tegen Vitesse te lang wachtte met het wegtrappen van de bal. Dat kostte hem toen wel een tegentreffer.

NEC maakte geen moment aanspraak op een resultaat, al miste Lasse Schöne nog binnen een minuut wel een enorme kans op de 0-1. FC Twente verdubbelde na een klein uur de score via Misidjan, die na een sublieme pass van Cerny koel bleef oog in oog met Cillessen. De wedstrijd werd vervolgens tijdelijk gestaakt, omdat een FC Twente-fan bij het vieren van de 2-0 een beker bier op het veld gooide, maar ook na de hervatting rende NEC als een mak lammetje over het veld. Misidjan met een mooie krul en Ricky van Wolfswinkel met een intikker uit een vrije trap bepaalde de eindstand ook nog eens op 4-0.

Terughoudendheid

Na het verlies tegen sc Heerenveen maakten de bluffende uitspraken in het NEC-kamp al plaats voor terughoudendheid wat betreft het geloof in de play-offs. Na vrijdag past stilte. Want het moet wel heel raar lopen wil NEC nog als achtste eindigen.

NEC speelt volgende week nog een zware thuiswedstrijd tegen AZ en sluit de competitie af bij Fortuna Sittard. Waarschijnlijk zijn zes punten niet eens voldoende, aangezien bijvoorbeeld Heerenveen nog met onder meer thuiswedstrijden tegen Excelsior en Go Ahead Eagles op het oog een veel gunstiger programma heeft.

