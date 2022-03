NEC kan thuis ook niet winnen van Sparta Rotterdam, Bony maakt in slotfase rentree

NIJMEGEN - NEC blijft voorlopig op slechts twee thuiszeges steken dit seizoen in de eredivisie. De Nijmeegse club kwam tegen Sparta Rotterdam niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Wilfried Bony maakte in de slotfase zijn rentree.

NEC-trainer Rogier Meijer verraste met zijn opstelling. Hij gaf centraal achterin Rodrigo Guth de voorkeur boven Ivan Márquez en op het middenveld Dirk Proper boven de herstelde Jordy Bruijn. Elayis Tavsan keerde terug in de basis. Edgar Barreto was niet fit genoeg om te spelen.

NEC had de hele wedstrijd een veldoverwicht, maar dat resulteerde niet in al te veel kansen. Wel was de thuisclub één keer heel dicht bij een doelpunt. Jonathan Okita zag zijn rebound op een schot van Elayis Tavsan van de doellijn worden gehaald door Dirk Abels.

Verder waren afstandsschoten van Magnus Mattsson en Elayis Tavsan een makkelijke prooi voor doelman Maduka Okoye en schoot Proper net naast na een mooie aanval. Sparta stelde er nagenoeg niets tegenover. Adil Auassar kopte over uit een vrije trap van Younes Namli.

Geen strafschop

NEC begon stroef aan de tweede helft. De ploeg had geluk dat een schot van Joeri de Kamps voorlangs ging, maar was even later opeens zelf weer dicht bij de 1-0. Cas Odenthal schoot na een scrimmage bij een hoekschop op de paal.

Zijn inzet leek door Auassar bewust met de hand te worden aangeraakt, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis floot niet. De VAR nam een paar minuten de tijd om de beelden te bekijken, maar besloot uiteindelijk ook niet in te grijpen.

Adil Auassar krijgt de bal tegen de arm en voorkomt zo een doelpunt van NEC.

Meijer bracht een kwartier voor tijd Wilfried Bony als invaller in een poging nog wat te forceren, maar dat liep op niets uit. Okita had in blessuretijd de 1-0 op zijn schoen, maar hij mikte vanaf de rand van het strafschopgebied niet zuiver genoeg.

NEC verzuimde door het gelijkspel tegen nummer zeventien Sparta voor minimaal een dag op de achtste plaats te staan in de eredivisie. De club bezet nog altijd de tiende plaats en speelt over twee weken, na de interlandperiode, een uitwedstrijd tegen nummer negen SC Cambuur.

NEC-Sparta Rotterdam 0-0 Toeschouwers: 12.000

Scheidsrechter: Kamphuis

Geel: Guth (NEC), De Kamps (Sparta) NEC: Branderhorst; Van Rooij, Odenthal, Guth, El Karouani; Proper, Schöne, Mattsson (76. Vet); Tavsan, Akman (76. Bony), Okita. Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Auassar, Durmisi; Namli (79. Van Mullem), De Kamps (85. Pinto), Verschueren, Van Crooij (85. Mijnans); Engels (85. Masouras), Thy (65. Dalmau).

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker