NEC kan tweede periodetitel definitief vergeten na nederlaag bij Excelsior

BLIK OP NEC Dit seizoen moet het gebeuren voor Frank Sturing

5 december NIJMEGEN - Frank Sturing beseft dat dit seizoen belangrijk is voor hem. In de zomer van 2020 loopt het contract van de 22-jarige centrale verdediger bij NEC af. De Nijmegenaar zal het nu moeten laten zien. ,,Ik weet dat het nu moet gebeuren’’, zegt Sturing in de vijftiende aflevering van ‘Blik op NEC’.