NEC kan tweede periodetitel vergeten na nederlaag bij Excelsior

NEC had al na drie minuten de score kunnen openen na een zorgvuldige combinatie tussen Zian Flemming en Anthony Musaba. De laatste zette Ole Romeny kansrijk in de ‘zestien’ van Excelsior, maar doelman Alessandro Damen had het gevaar op tijd in de gaten. Drie minuten mocht de spits van NEC opnieuw aanleggen, nadat Musaba de bal vanaf de achterlijn had teruggelegd, maar nu miste het schot van Romeny kracht.

NEC was de eerste 20 minuten de betere ploeg op Woudenstein waar de regen constant in sluiers over het kunstgras waaide. Alleen Bart van Rooij had het zwaar tegen de behendige Joël Zwarts die Mattijs Branderhorst voor rust tot de eerste serieuze redding dwong.

Naarmate de eerste 45 verstreken, zakte de wedstrijd langzaam in elkaar. NEC begon steeds slordiger te spelen. Vooral Jellert van Landschoot was aan de bal een bron van onrust. Bij Ole Romeny bleef het bij die twee kansen in de eerste zes minuten. Daarna kwam de spits in het stuk nauwelijks nog voor. Niemand trouwens bij NEC die het niveau van de openingsfase nog haalde.

Direct na rust brak Sander Fischer de wedstrijd open toen Branderhorst de bal na een Rotterdamse corner niet onder controle kreeg. Nog geen minuut later zag Romeny plots het licht. Na een actie van Okita haalde de spits van buiten het strafschopgebied keihard uit met de wreef voor een heerlijke gelijkmaker.

De technische staf reageerde onmiddellijk met twee logische wissels: Terry Sanniez voor Van Rooij en Tom overtoom voor Van Landschoot. NEC kreeg na dat steuntje in de rug vleugels en kreeg via Jonatha Okita en Anthony Musaba goede kansen om op voorsprong te komen. Toen de tweede goal uitbleef, sloeg de vertwijfeling toe. Niemand die het antwoord had op wie bij NEC nou een goal kon maken.

Excelsior proefde de onzekerheid bij de opponent en sloeg via Joël Zwarts toe. De beste man van Excelsior – die ook aan Sanniez geen kind had – scoorde zo vrij als een vogel bij de tweede paal na een vloeiende Rotterdamse combinatie. Bij NEC zakte het geloof op een goede afloop als zand door de vingers. Randy Wolters kwam nog voor Okita, maar na de wint in de beker op NEC won Excelsior vrijdagavond ook de competitiewedstrijd.