NEC kansloos in geheim oefenduel tegen FC Utrecht

Utrecht trad aan met veel basisspelers, terwijl NEC alleen Terry Lartey Sanniez en Anthony Musaba uit de startelf van de laatste wedstrijd tegen Telstar in het veld had staan.

Begin niet best

Het begin was niet best van de Nijmegenaren die al vlot tegen een 3-0 achterstand aankeken. Na rust deed Niek Hoogveld met een rake kopbal wat terug. Eerder trof Velikonja de paal. De Sloveen en Flemming mochten na een uur gaan douchen, waarna FC Utrecht vlot uitliep naar 5-1.

,,We hebben iedereen minuten willen geven’’, zei François Gesthuizen die Jellert van Landschoot, Mart Dijkstra en Mattijs Branderhorst op de tribune hield. ,,FC Utrecht was een maatje te groot. Toch hoop ik dat de jongens veel uit zo’n wedstrijd halen. Aan de bal moet het beter. Het tempo moet omhoog. Het is de bedoeling dat ze er van leren.’’