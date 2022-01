NEC kent matige start van 2022 met doelpuntloos gelijkspel tegen Heracles

Heracles Almelo bracht halverwege de tweede helft Rai Vloet in het veld. De middenvelder was in november betrokken bij een auto-ongeluk waarbij een kind van vier jaar overleed. Vloet slaagde er in het restant van de wedstrijd niet in om nog iets te forceren. Dat lukte NEC ook niet, waardoor het 0-0 bleef.



Daardoor moet NEC later op zaterdag wellicht de negende plaats afstaan aan sc Heerenveen. De promovendus komt woensdag alweer in actie, uit tegen FC Groningen in de achtste finales van de KNVB-beker. NEC speelt volgende week zondag wederom thuis in de eredivisie, tegen Feyenoord.