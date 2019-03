NEC klimt met derde thuiszege op rij naar nacompetitieplek

Grote kansen

Daarmee was het Nijmeegse openingsoffensief nog niet ten einde. Jonathan Okita (schot geblokt), Ferdy Druijf (stift zijnet) en Mart Dijkstra (intikker naast) kregen binnen het kwartier nog grote kansen op de 2-0. NEC gaf met middenvelder Joey van den Berg in het hart van de defensie en Josef Kvida als linksback weinig weg. Die Van den Berg had overigens geluk dat hij na een halfuur slechts geel kreeg voor een harde overtreding op Roda-aanvaller Ba-Muaka Simakala.



Dat de wedstrijd na een uur nog niet beslist was, mocht NEC zichzelf aanrekenen. Vooral aanvalsleider Druijf overigens. Hij verzuimde twee keer in korte tijd af te drukken, tweemaal op een rebound van Okita. Zijn eerste poging ging wild over, zijn tweede was te slap. Even later scoorde Druijf wel, maar werd zijn doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd. Die missers kwamen NEC bijna duur te staan. Het was dat keeper Mattijs Branderhorst op zijn hoede was bij pogingen van Nicky Souren en Simakala.



Opvallend was vervolgens de gele kaart van trainer Jack de Gier, alweer zijn vijfde (!) van het seizoen vanwege opmerkingen op de leiding. Daarmee was hij opmerkelijk genoeg niet de eerste ‘bankzitter’ bij NEC die een waarschuwing kreeg. In de eerste helft ontving fysiotherapeut Jos Smit geel om dezelfde reden als De Gier.



Belangrijker voor De Gier en zijn elftal: NEC hield daarna in de slotfase stand. Nadat Druijf en invaller Mike Ndayishimiye niet scoorden, pakte Branderhorst in de ultieme seconden een inzet van Roda-speler Tim Väyrynen.