NEC komt ongekende blunder Bukusu niet te boven

De verdediger, voor het eerst in zes duels in de basis bij NEC, flaterde zondag met een terugspeelbal bij een 1-1 stand. Terwijl keeper Norbert Alblas naast de goal aanbood, schoof Bukusu de bal in het lege doel.

Lees ook Wat een blunder bij NEC: deze eigen goal gaat de wereld over

Bukusu ging een paar minuten eerder ook al niet vrijuit bij de gelijkmaker. Zo stapte de defensiechef verkeerd in nadat de 17-jarige Ringo Meerveld de bal via zijn rug op gelukkige wijze meenam. Meerveld rondde daarna bekwaam af voor zijn eerste officiële goal ooit.

Specialist Bruijn

Jordy Bruijn schoot tweemaal fraai een vrije trap binnen in De Vliert. Beide keren scoorde de middenvelder voor rust vanaf dezelfde plek, net buiten het strafschopgebied. Tweemaal na een overtreding op flankspeler Ayman Sellouf.

Zijn eerste doelpunt, de openingsgoal, draaide hij met gevoel in de korte kruising. Zijn tweede treffer, de 2-2 in de slotminuut van de eerste helft, knalde Bruijn hard in de andere bovenhoek.

Bruijn maakte daarmee een Bossche voorsprong ongedaan. Die ontstond na de enorme blunder van Kevin Bukusu.

Falende afronding

NEC liet zich met twee tegentreffers flink in de luren leggen door Den Bosch. De Nijmegenaren dicteerden de wedstrijd maar faalden in de afronding. Zo kreeg Rangelo Janga tal van mogelijkheden. Voor rust schoot en kopte de spits naast, na de pauze mikte hij een volley over. Okita deed dat laatste even later ook.

het slotoffensief van NEC leverde ook niet het gewenste resultaat op. Rechtsback Bart van Rooij stuitte tweemaal op Den Bosch-doelman Wouter van der Steen, eenmaal na een wereldpass van Bruijn. Invaller Terell Ondaan schoot een paar minuten voor tijd naast.

Bukusu had in blessuretijd zijn fout goed kunnen maken, maar hij miste in kansrijke positie waardoor NEC afhaakt in de top van de eerste divisie en de koppositie in de tweede periodetitel niet meer in handen heeft.

FC Den Bosch-NEC 2-2 (2-2)

12. Bruijn 0-1, 23. Meerveld 1-1, 28. Bukusu (e.d.) 2-1, 45. Bruijn 2-2. Scheidsrechter: Van der Laan.

Toeschouwers: 0.

Gele kaart: Sturing, Van der Heijden, Trotman (FC Den Bosch), Van der Laan, Vet, Meijer (NEC). FC Den Bosch: Van der Steen; D. Lambert (58. Klas), Van Zutphen, Sturing (75. Van der Velden), Green (58. Van Hedel); Felida, Meerveld (89. Soumaoro), Van der Heijden; Mulders, Hornkamp, Trotman (74. Bolsius). NEC: Alblas; Van Rooij, Van Eijden, Bukusu, El Karouani; Tavsan, Vet, Bruijn, Sellouf (65. Van der Sluijs); Janga, Okita (75. Okita).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.