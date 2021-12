NEC komt schadevrij uit bekerduel en wil doorpakken in competitie: ‘Ik zag wat meer lachende gezichten’

NIJMEGEN - NEC is schadevrij uit de uitwedstrijd tegen SC Cambuur in de tweede ronde van de KNVB-beker gekomen. De Nijmeegse club wil in de laatste week voor de winterstop uitstekende zaken doen in de strijd om handhaving in de eredivisie.

NEC werkte vrijdag een rustige training af. De basisspelers van het duel met Cambuur mochten eerder naar binnen. Veel vaste krachten kregen rust in Leeuwarden en zij stonden een dag later allemaal weer op het veld.

Ook Edgar Barreto liet zich aan het einde van de training zien. De aanvoerder, die kampt met een gescheurde kuitspier, liep individueel wat rondjes. Hij is zoals verwacht wel gewoon tot de winterstop uitgeschakeld. Datzelfde geldt voor Jonathan Okita en Pedro Ruiz.

,,Ik reken erop dat Barreto weer volledig fit is in het nieuwe jaar. Okita staat als het goed is op het veld tijdens ons trainingskamp begin januari in Spanje”, zegt trainer Rogier Meijer.

Rumoer

NEC won tegen Cambuur voor het eerst sinds eind oktober. De ploeg is in de eredivisie al vijf wedstrijden zonder zege en verloor de laatste drie duels.

,,Er was vanmorgen in het spelershome wat meer rumoer in vergelijking met de afgelopen weken. Ik zag wat meer lachende gezichten. Voor het herstel werkt een zege natuurlijk beter dan een nederlaag. Deze overwinning is fijn voor het vertrouwen.”

NEC is door de slechte reeks in de eredivisie afgezakt naar de twaalfde plaats en zag de concurrentie onderaan de ranglijst iets dichterbij komen. Het elftal van Meijer speelt zondag een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles en gaat woensdag op bezoek bij Willem II.

,,Wij beseffen echt wel dat we uitstekende zaken kunnen doen, maar ik ben er niet zo van om de ene wedstrijd belangrijker te maken dan de andere. Als je kijkt naar de reeks die we hebben gehad, dan zijn dit misschien wel de wedstrijden waarin we punten moeten pakken, maar Go Ahead is ook een uitstekende tegenstander.”