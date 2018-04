NEC krijgt herkansing tegen Jong Ajax door blunder KNVB

Van Schaik over herkansing: 'Dit geeft ons een nieuw leven'

21:03 NIJMEGEN - Algemeen directeur Wilco van Schaik hoopt dat de herkansing die NEC tegen Jong Ajax een kantelpunt is in de titelrace. ,,Na het verlies tegen Jong Ajax kwamen we in een diepe rouwperiode terecht. Dit biedt weer perspectief.’’