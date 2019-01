NEC krijgt in Eindhoven volgende dreun en verliest met 3-2

NEC hoopte na een dramatisch verlopen eerste seizoenshelft op een nieuwe start. Daar moest onder de Spaanse zon op trainingskamp in Estepona voor gezorgd worden. Trainer Jack de Gier gaf al aan dat na de dagen in Spanje de frisheid terug was bij de spelers van NEC. De oefenmeester maakte tegen Eindhoven een verrassende keuze: Robin Buwalda stond centraal achterin samen met aanvoerder Rens van Eijden. In de spits maakte huurling Ferdy Druijf zijn officiële debuut.

De frisheid was bij NEC in ieder geval niet merkbaar in de beginfase van de wedstrijd, want Eindhoven dicteerde tegen de Nijmegenaren. De eerste twee kansen waren al binnen vijf minuten te noteren. Elton Kabangu werkte de bal eerst naast uit een voorzet van Samy Bourard en even later naast. De thuisploeg bleef de betere partij, terwijl NEC weinig liet zien en vooral op het middenveld weinig te vertellen had.

Kabangu, vorig seizoen in Eindhoven nog goed voor twee goals tegen NEC, bleef in de eerste helft de plaaggeest van de Nijmeegse defensie. Zo ging het achterin mis tussen Buwalda, Van Eijden en doelman Marco van Duin en sloeg Kabangu bijna toe. Even later moest de keeper van NEC reddend optreden na een actie van de aanvaller van Eindhoven. Toen de Eindhovense storm wat was gaan liggen, meldde NEC zich aan de andere kant. Druijf kopte in de handen van keeper Ruud Swinkels en Jonathan Okita testte de doelman met een schot. Zo viel er geen Nijmeegs doelpunt, maar voor rust wel een van Eindhoven. Branco van den Boomen zette voor, Marcelo Lopes tikte de bal aan en via Alvin Daniëls werd het 1-0.

Tweede helft

De Gier greep in de rust in en liet Anass Achahbar en Brahim Darri achter in de kleedkamer. Ole Romeny en Mike Trésor Ndayishimiye kwamen in de ploeg en laatstgenoemde zorgde al vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker. Voordat dat gebeurde, kreeg Okita al een grote mogelijkheid. De aanvaller zette zelf een aanval op en raakte de lat. Kort daarna stoomde Terry Lartey Sanniez op aan de rechterkant en legde breed. Druijf miste de bal, maar Ndayishimiye stond vrij en schoot raak: 1-1.

Niet veel later kwam NEC op voorsprong, maar niet voordat er een hachelijk moment voor het Nijmeegse doel volgde. Lopes probeerde het met een hakje, Van Duin zat er nog tussen met zijn handen en Buwalda haalde de bal van de lijn. In de tegenaanval sloeg NEC toe. Romeny werd aangetikt door verdediger Augustine Loof en de bal ging op de stip. Druijf schoot vanaf elf meter raak en maakte zo bij zijn debuut meteen een treffer: 1-2.

Daarmee was de buit nog niet binnen voor NEC, want Eindhoven ging in een nieuwe offensief voor de gelijkmaker. Verdediger Collin Seedorf kopte bijna raak voor de thuisploeg, maar de goed keepende Van Duin hield de bal uit zijn doel. Aan de andere kant werd een poging van Romeny geblokt door middenvelder Karim Essikal.

Uiteindelijk ging de bal er toch aan de andere kant in. Buwalda haalde Kabangu ietwat ongelukkig neer in het strafschopgebied en ook nu gaf scheidsrechter Stan Teuben een penalty, die door Van den Boomen werd benut: 2-2. Daar bleef het niet bij voor de thuisploeg, want met nog twee minuten te gaan viel de 3-2 ook nog. Invaller Elisha Sam was de defensie van NEC te slim af en schoot de bal hoog in de korte hoek achter Van Duin. Zo kreeg NEC zoals al vaker dit seizoen een dreun in de laatste minuten van een wedstrijd.