NEC krijgt zicht op 700.000 euro van Fenerbahçe door uitspraak FIFA

‘Van Delft in rijtje Van Praag, Van Raaij en Van den Herik’

7:31 NIJMEGEN - Hans van Delft, erevoorzitter van NEC, die dinsdag op 73-jarige leeftijd overleed heeft voor altijd een plek in de geschiedenis van de voetbalclub. Nijmegenaar Van Delft was voorzitter van NEC tussen 1997 en 2006. Onder hem leefde de zieltogende club volledig op met als hoogtepunt in 2003 Europees voetbal.