NEC kruipt behoedzaam uit een diep dal

ACHTERGRONDNIJMEGEN - Wie hardnekkig blijft voorspellen dat NEC dit seizoen een hoofdrol gaat spelen in de eerste divisie en meedoet om de prijzen, wordt door de verantwoordelijken in De Goffert hoofdschuddend bekeken. De ambities zijn bijgesteld in Nijmegen, waar opportunisme heeft plaatsgemaakt voor realiteitszin.