NEC laat dikke kans op zege tegen MVV liggen

NEC deelde de lakens uit in het zuiden, maar bleek niet in staat het overwicht te verzilveren. Vooral Jonathan Okita was het grootste deel van de wedstrijd onzichtbaar en speelde zijn slechtste wedstrijd van het seizoen.



De vleugelaanvaller, die tegen MVV in De Goffert nog twee keer had gescoord, zou in de belangstelling staan van het Brentford (Championship), maar voor hem was het te hopen dat de club van het tweede niveau in Engeland niet de moeite had genomen om vrijdagavond iemand naar Maastricht te sturen.