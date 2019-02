NEC laat geen spaan heel van Almere City

NIJMEGEN - NEC heeft vrijdagavond een eclatante overwinning geboekt in het Goffertstadion. De voetbalclub uit Nijmegen verpulverde in eigen huis Almere City FC, de nummer elf van de eerste divisie: 5-0. Bij rust leidde de ploeg van trainer Jack de Gier al met 3-0.

NEC zette daarmee op puike wijze de ongeslagen derde periode voort. In de laatste zes duels verloor de Gelderse formatie niet één keer. Wel was de overwinning op Almere City pas de tweede in die serie. Eerder werd alleen de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (4-1) in een zege omgezet.

Door de tweede thuiszege in successie heeft NEC de play-offs weer in het vizier. De Nijmegenaren, opgeklommen naar de dertiende plek in de eerste divisie, staan twee punten achter de nacompetitieplek van inderdaad Almere.

Kiezelhard

Jonathan Okita was voor rust de grote man. De pijlsnelle rechtsbuiten schoot tweemaal kiezelhard raak, en sprong zodoende een keer goed om met zijn kansen. In de 21ste minuut kegelde hij een afgeslagen vrije trap hard binnen, een kwartier later trof hij doel in de verre hoek na een mooie steekpass van Jordy Bruijn en een blok van Randy Wolters.

Okita stond met zijn derde doelpoging ook aan de basis van de 3-0. Vlak nadat spits Ferdy Druijf met een vliegende trap de bal vanaf de achterlijn bijna binnen werkte, schoot Okita via Almere-doelman Agil Etemadi naast. De aansluitende corner vloog daarna via verdediger Matthias Bossaerts binnen. Op schitterende wijze overigens, met een halve omhaal.

Rits corners

De oud-MVV’er liet na rust dé kans op zijn derde doelpunt van de wedstrijd liggen. Okita faalde oog-in-oog met Etemadi na een prima steekpass van Bruijn. Daarmee was niet de eerste kans van NEC genoemd. Voor rust misten Druijf en Guus Joppen al opgelegde mogelijkheden. Druijf kopte een hoekschop voorlangs, Joppen – hij startte omdat Tom Overtoom geblesseerd was – werkte de bal van dicht bij op de paal.

Almere zette daar weinig tegenover, in het offensieve begin van de tweede helft alleen een schot van Ilias Alhaft. Invaller Jergé Hoefdraad poogde bij een rits corners van Almere City nog een poging van afstand. De thuisploeg sloeg vervolgens tweemaal toe in de omschakeling. Bruijn was bij beide goals betrokken. Eerst schoot de huurling van Heerenveen een voorzet van back Lartey Sanniez via ene Almere-been binnen, daarna leverde hij een hoekschop af bij Bossaerts: 5-0.

Na dat laatste doelpunt gunde De Gier rechtsback Bart van Rooij zijn profdebuut. De rechtsback uit Escharen, speler van de Onder 19, viel in voor Joppen.

NEC-Almere City FC 5-0 (3-0)

21. Okita 1-0, 37. Okita 2-0, 42. Bossaerts 3-0, 72. Bruijn 4-0, 82. Bossaerts 5-0.

Scheidsrechter: Lindhout.

Toeschouwers: 7.467.

NEC: Branderhorst; Joppen, Bossaerts, Kvida, Lartey Sanniez; Van den Berg (80. Sabak), Bruijn, Labylle; Okita, Druijf, Wolters (68. Ndayishimiye).

Almere City FC: Etemadi; Van Vlerken, Mirani, Balker, Seck; Hammouti, Ahannach (46. Hoefdraad), Receveur (78. Bensabouh); Alhaft, Luckassen, Efmorfidis (52. Kip).