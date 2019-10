NEC laat Jong AZ kansloos en staat in linkerrijtje

NEC speelde voor rust als een ploeg die feilloos aanvoelde dat er iets te halen viel in Wijdewormer. Een keer moest Mattijs Branderhorst handelend optreden bij een schot van Zakaria Aboukhlal. Dat was al na drie minuten, maar daarna was NEC constant bij de les. Vooral het middenveld met Tom van de Looi, Jellert van Landschoot en Mart Dijkstra stond als een huis.

Zwabberbal

Binnen het kwartier zette Dijkstra met twee heerlijke passes eerst Ole Romeny en even later Jonatha Okita vrij in het strafschopgebied van Jong AZ, maar ging de poging van Romeny over en werd het schot van Okita gekraakt.

Van de Looi vond even later Romeny voor een dreigende kopbal en produceerde en toverde zelf nog met een zwabberbal die door Schendelaar met moeite verwerkt werd. De best kans was op slag van rust opnieuw voor Romeny die na een actie van Okita de paal raakte.



Naarmate de tweede helft vorderde werd steeds meer duidelijk dat de problemen bij NEC aan het licht komen als de kansen zich aandienen. De bezoekers hadden dan ook een strafschop nodig om aan de - verdiende – leiding te komen. Peer Koopmeiners trok Ole Romeny in de 64ste minuut aan de arm naar beneneden en Flemming bleef foutloos vanaf 11 meter.