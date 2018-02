NEC laat na knock-out uit te delen aan Fortuna

De ploeg van trainer Pepijn Lijnders zag Telstar wel dichterbij komen. Het elftal uit Velzen-Zuid staat net als FC Emmen op vijf punten.

Door het gelijkspel in De Goffert op de Limburgse concurrent moet NEC bovendien Jong Ajax, de koploper van de eerste divisie, laten gaan. Het Amsterdamse beloftenteam, dat niet kan promoveren, staat twee punten voor en speelt maandag nog bij Jong FC Utrecht.

Door een rampzalige uitreeks – de laatste vier (!) duels buiten Nijmegen gingen verloren – kampte NEC, dé kampioenskandidaat van de eerste divisie, voor de topper met de nodige druk, net als Fortuna, dat in de laatste vijf wedstrijden slechts één punt pakte en trainer Sunday Oliseh op non-actief stelde. Onder Pepijn Lijnders, die sinds begin dit kalenderjaar de scepter zwaait, had NEC alleen Go Ahead Eagles (5-1), FC Den Bosch (1-0) en Jong PSV (2-0) verslagen.

Puntenverlies

Toevallig waren die confrontaties allemaal in eigen stadion, net als het duel met Fortuna. Voor NEC was het pas het derde puntenverlies in Nijmegen. In de voorgaande dertien thuiswedstrijden snoepten alleen FC Emmen en Helmond Sporten de Gelderse equipe punten af (beide duels 1-1).

Paal

NEC had tegen Fortuna voor rust het betere van het spel. Zo had Sven Braken in de tiende minuut de openingstreffer op zijn schoen. De inzet van de NEC-spits uit een afgeslagen corner werd echter uit het doel geranseld door Fortuna-keeper Aykut Özer, die bij die actie in aanraking kwam met de paal en zich nog voor rust moest laten wisselen. Even later loste Mohamed Rayhi een schotje en twijfelde Braken te lang.

Fortuna was pas in een van de negen (!) minuten blessuretijd dreigend, bij een schot van Finn Stokkers vanaf de zijkant. Toch kwamen de gasten op voorsprong. Nadat een boogbal van Ferdi Kadioglu na een zwakke uittrap van inval-doelman Miguel Santos van Fortuna naast ging, profiteerde Todd Cantwell van een gigantische blunder van Joris Delle. De Franse NEC-doelman liet een schot van Samedo los. Toch eindigde de wedstrijd gelijk, door een solo van Arnaut Groeneveld in de 82ste minuut: 1-1.

NEC-Fortuna Sittard 1-1 (0-0)

78. Cantwell 0-1, 82. Groeneveld 1-1.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof.

Toeschouwers: 10.920.

Geel: Sturing, Golla (NEC), Saddiki, Cantwell (Fortuna).

NEC: Delle; Joppen (72. Heinloth), Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rahi (27. Langil), Braken (61. Achahbar), Groeneveld.